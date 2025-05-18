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Гурт Ziferblat поділився першими враженнями після виступу у фіналі Євробачення-2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Гурт Ziferblat поділився першими враженнями після виступу у фіналі Євробачення-2025
Українці поділились враженнями після виступу у фіналі Євробачення
скриншот з відео

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні»

У швейцарському місті Базель триває фінал пісенного конкурсу Євробачення. Українці вже виступили у фіналі та поділились своїми враженнями, передає «Главком».

Як відомо, Україну представив гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу. Українці виступили під сьомим номером.

Після виступу Ziferblat  подякував українцям за підтримку.

«Ці три місці були особливими, даємо українцям за шанс, зараз важливо сфокусуватись на голосувані, але ми кайфанули на сцені. Сподіваюсь це передалось вам через екран. Ми зробили для України те, що могли. Дякуємо вам дуже за підтримку», – прокоментував соліст Ziferblat.

Ще на сцені соліст гурту Ziferblat Данило Лещинський вигукнув «Слава Україні».

Окрім цього всі виступи «Євробачення-2025» завершились. Голосування триватиме ще близько 40 хвилин, а потім будуть визначати переможця.

Нагадаємо, що у фіналі можуть голосувати усі 37 країн-учасниць конкурсу.

Глядачі з України також можуть голосувати, але лише за інших учасників, крім України (07). Для цього треба відправити SMS із номером обраного виконавця (від 01 до 26, окрім 07) на номер 7576.

Вартість одного голосу – 8,50 грн, максимум – 20 голосів.

Також Україна має можливість віддати свій голос онлайн через esc.vote.

«Якщо ви перебуваєте в одній із країн-учасниць зображених на фото, голосуйте за Україну через SMS або телефонний дзвінок. Якщо ж ви живете у країні, яка не бере участі у конкурсі, скористайтеся онлайн-голосуванням у розділі Rest of the World», йдеться у повідомленні.

Окрім цього, вже традиційно шоу розпочалося з параду прапорів, під час якого всі учасники конкурсу вийшли на сцену зі своїми національними стягами.

Україна була серед перших, хто пройшов сценою під гучні оплески залу. Гурт Ziferblat, що представляє країну з піснею Bird of Pray, вийшов сьомим на сцену.

О 22:00 розпочався фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. У фіналі беруть участь представники 26 країн. 

Як відомо, Україна також отримала путівку до фіналу у першому півфіналі.

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Аlyona Аlyona відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

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Теги: конкурс Євробачення Ziferblat

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