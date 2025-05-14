Євробачення-2025. Стало відомо, в якій частині фіналу виступить Ziferblat

Разом із Ziferblat в одній з частин фіналу також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії

У вівторок, 13 травня, в швейцарському Базелі пройшов перший півфінал конкурсу «Євробачення-2025». За його підсумками український гурт Ziferblat здобув путівку до гранд-фіналу. Після завершення шоу відбулося традиційне жеребкування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurovision.

Відповідно до результатів жеребкування, Україна виступить у першій половині фінального концерту. Разом із Ziferblat у цій частині також виступатимуть представники Ісландії та Іспанії.

фото: Eurovisionworld

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. У ньому взяли участь 18 країн: Ірландія, Польща, Словенія, Естонія, Іспанія, Україна, Швеція, Португалія, Норвегія, Бельгія, Італія, Азербайджан, Сан-Марино, Албанія, Нідерланди, Хорватія, Швейцарія і Кіпр.

Визначено першу десятку фіналістів. Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.