Євробачення-2025. Ізраїльська делегація заявила про погрози: залучено поліцію

Під час відкриття Євробачення група пропалестинських активістів із палестинськими прапорами та вимогами виключити Ізраїль з участі у Євробаченні

Під час відкриття Євробачення трапився інцидент із пропалестинськими демонстрантами

Ізраїльська делегація звинуватила одного з пропалестинських активістів у погрозах на адресу представниці Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Інцидент трапився під час традиційного параду учасників пісенного конкурсу, що відбувся в центрі Базеля. Поруч із ходою ізраїльської делегації рухалася група пропалестинських активістів із палестинськими прапорами та вимогами виключити Ізраїль з участі у Євробаченні.

Ізраїльська делегація звинуватила одного з пропалестинських активістів у погрозах на адресу представниці Ізраїлю на Євробаченні-2025 Юваль Рафаель.



Інцидент трапився під час традиційного параду учасників пісенного конкурсу, що відбувся в центрі Базеля. pic.twitter.com/njn90CUS19 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 12, 2025

Один із протестувальників зробив жест, що імітує перерізання горла, після чого плюнув у бік ізраїльської делегації та самої Юваль Рафаель. Співачка є однією з тих, хто вижив під час нападу ХАМАСу на музичний фестиваль 7 жовтня 2023 року, тоді вона була змушена ховатися під тілами загиблих, аби врятуватися.

«Сьогодні вдень подали скаргу до швейцарської поліції після інциденту, в якому молодий чоловік у кефії й з палестинським прапором в руках зробив жест, що перерізає горло, у бік Юваля Рафаель і членів ізраїльської делегації на Євробаченні. Корпорація також звернулася до Європейської мовної спілки з проханням вжити заходів для встановлення особи, яка зробила цей жест і плюнула в бік членів делегації», – йдеться в офіційній заяві мовника, пише france24.com.

У відповідь Європейський мовний союз зазначив, що не коментує дії окремих осіб, наголошуючи, що розслідуванням має займатися місцева влада.

Зауважимо, що букмекери прогнозують четверте місце на Євробаченні співачці Yuval Raphael з піснею New Day Will Rise з ймовірністю виграшу в 6%. Вона представлятиме Ізраїль.

Yuval Raphael/New Day Will Rise

Нагадаємо, що 11 травня у швейцарському Базелі відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Бірюзовою доріжкою пройшли всі 37 учасників, серед них – український гурт Ziferblat.

До слова, організатори пісенного конкурсу Євробачення-2025, що відбудеться у Швейцарії, обіцяють зробити кожен з прямих ефірів – два півфінали й грандфінал – особливими, з унікальною тематикою та атмосферою.

Перший півфінал, 13 травня, пройде під гаслом «З чого все почалося» – вшанують Швейцарію як країну-засновницю конкурсу. Другий півфінал, 15 травня, буде присвячено фанатам Євробачення – тим, хто підтримує конкурс протягом багатьох років.

Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.