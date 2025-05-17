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Фінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Фінал «Євробачення-2025»: пряма трансляція
Стартував фінал Євробачення-2025
фото: instagram.com/eurovision

Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу, який виступає під сьомим номером

Сьогодні, 17 травня, стартував фінал «Євробачення-2025».

О 22:00 розпочався фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. У фіналі беруть участь представники 26 країн. 

Як відомо, Україна також отримала путівку до фіналу у першому півфіналі.

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Аlyona Аlyona відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

У фіналі можуть голосувати усі 37 країн-учасниць конкурсу. В України є дві можливості віддати свій голос: онлайн через esc.vote або через смс за номером 7576 і вказати учасника від 01 до 26 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна.

Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу, який виступає під сьомим номером.

У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.

Нагадаємо, що у ніч на 14 травня відбувся перший півфінал 69-го пісенного конкурсу «Євробачення» у швейцарському місті Базель. 

Як відомо, Україна також потрапила до числа фіналістів. Букмекери відгадали 8 з 10 фіналістів першого півфіналу. До фіналу пройшли: Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія, Україна.

У другому півфіналі 69-го пісенного конкурсу Євробачення путівку до фіналу отримали: Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.

Зауважимо, що після завершення двох півфіналів «Євробачення-2025» прогнози букмекерів дещо змінилися. Однак представник Швеції продовжує утримувати найвищі шанси на перемогу.

Представникам Швеції гурту KAJ з піснею Bara bada bastu букмекери прогнозують перше місце. Ймовірність їхньої перемоги оцінюється в 82%.

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Теги: Євробачення конкурс Україна

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