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«У нас демократична країна». Ляшко відреагував на петицію про свою відставку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«У нас демократична країна». Ляшко відреагував на петицію про свою відставку
На сайті Кабінету Міністрів України з'явилася петиція з вимогою звільнення з посади Віктора Ляшка
фото: glavcom.ua

Віктор Ляшко: «Україна – демократична країна»

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував петицію на сайті Кабінету міністрів України з вимогою його звільнення та повідомив про звільнення керівника «Охматдиту». Про це повідомляє кореспондент «Главкома». 

«Україна – демократична країна», – коротко відповів Ляшко, коментуючи петицію, опубліковану на сайті уряду 28 квітня.

Віктор Ляшко також повідомив, що генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні (НДСЛ) «Охматдит» Володимир Жовнір, якого минулого року було відсторонено від виконання обов'язків, залишив посаду за власним бажанням.

«Володимир Жовнір залишив посаду за власним бажанням», – заявив Ляшко. Міністр зауважив, що перевірки, які проводять правоохоронні органи, тривають. «Комісія МОЗ перевірку завершила і передала результати правоохоронним органам», – додав він.

Нагадаємо, правоохоронні органи досі перевіряють процеси з відновлення дитячої лікарні «Охматдит», пошкодженої внаслідок російської ракетної атаки вісім місяців тому – 8 липня 2024 року.  У відповіді на запит «Главкома» перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров повідомив: до завершення слідчих дій МОЗ не планує повертати Володимира Жовніра у крісло керівника дитячої лікарні.

Фонд «Охматдит – Здорове дитинство», на рахунку якого зосередилася найбільша частина донатів на допомогу лікарні, 19 липня 2024 року оголосив приватний конкурс (поза системою ProZorro) на ремонт пошкодженого обстрілом сучасного корпусу медустанови. Наприкінці того ж місяця визначився переможець – ТОВ «Буд-технолоджі». Новина одразу збурила суспільство.

Як виявили журналісти-розслідувачі, з 14 учасників конкурсу пропозиція переможця була третьою за дорожнечею – 307 млн грн (без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів. Розслідувачі виявили: «Буд-технолоджі» не має потрібної техніки для виконання ремонту та ще й завищила в кошторисі ціни на будівельні матеріали.

Після цього скандалу Міністерство охорони здоров'я відсторонило Володимира Жовніра від виконання обов'язків гендиректора «Охматдиту» до завершення перевірок Національною поліцією України, іншими правоохоронними органами та комісією МОЗ.

Від 17 серпня 2024 року тимчасовим виконувачем обов’язків директора «Охматдиту» є Олександр Урін. До цього він очолював відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій.

До слова, у квітні 2022 року Указом президента України генерального директора, лікаря-анестезіолога Володимира Володимира було нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Як зазначається і Указі, Жовніра нагородили «за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, надання кваліфікованої медичної допомоги, сумлінну працю та високий професіоналізм». 

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Теги: конкурс ремонт Охматдит ProZorro Віктор Ляшко звільнення

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