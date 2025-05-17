Лінії для голосування у фіналі Євробачення-2025 відкрито: як проголосувати за Україну

Українці, що проживають в країнах-учасницях Євробачення можуть голосувати за Ziferblat

Стартував фінал пісенного конкурсу Євробачення в Базелі. Лінії голосування відкрито. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію.

Україну представляє гурт Ziferblat з композицією Bird of Pray.

Ziferblat виступить під сьомим номером.

Порядок виступів скриншот

У фіналі можуть голосувати усі 37 країн-учасниць конкурсу.

Глядачі з України також можуть голосувати, але лише за інших учасників, крім України (07). Для цього треба відправити SMS із номером обраного виконавця (від 01 до 26, окрім 07) на номер 7576.

Вартість одного голосу – 8,50 грн, максимум – 20 голосів.

Також Україна має можливість віддати свій голос онлайн через esc.vote.

«Якщо ви перебуваєте в одній із країн-учасниць зображених на фото, голосуйте за Україну через SMS або телефонний дзвінок. Якщо ж ви живете у країні, яка не бере участі у конкурсі, скористайтеся онлайн-голосуванням у розділі Rest of the World», йдеться у повідомленні.

Окрім цього, вже традиційно шоу розпочалося з параду прапорів, під час якого всі учасники конкурсу вийшли на сцену зі своїми національними стягами.

Україна була серед перших, хто пройшов сценою під гучні оплески залу. Гурт Ziferblat, що представляє країну з піснею Bird of Pray, вийшов сьомим на сцену.

О 22:00 розпочався фінал 69-го пісенного конкурсу Євробачення, який проходить у швейцарському місті Базель. У фіналі беруть участь представники 26 країн.

Як відомо, Україна також отримала путівку до фіналу у першому півфіналі.

Також публікуємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2025 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Аlyona Аlyona відповідатимуть на запитання глядачів наживо та робитимуть огляд виступів учасників.

«Суспільне Мовлення» транслює Євробачення-2025 наживо на телебаченні, диджиталі та радіо:

У фіналі можуть голосувати усі 37 країн-учасниць конкурсу. В України є дві можливості віддати свій голос: онлайн через esc.vote або через смс за номером 7576 і вказати учасника від 01 до 26 (вартість смс 8,50 грн), проте голосувати за учасника від своєї країни не можна.

Україну представляє гурт Ziferblat з піснею Bird of Praу, який виступає під сьомим номером.

У фіналі Євробачення-2025 беруть участь такі країни: Норвегія, Люксембург, Естонія, Ізраїль, Литва, Іспанія, Україна, Велика Британія, Австрія, Ісландія, Латвія, Нідерланди, Фінляндія, Італія, Польща, Німеччина, Греція, Швейцарія, Португалія, Мальта, Франція, Сан-Марино, Швеція, Албанія, Вірменія та Данія.

Автоматично у фінал пройшли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія. Це країни, які є найбільшими фінансовими донорами Європейської мовної спілки (EBU).

А Швейцарія потрапила автоматично у фінал, як країна-переможниця минулорічного конкурсу.