Європейська комісія зазнала масштабної кібератаки, внаслідок якої виникли перебої в роботі внутрішніх цифрових систем. Зловмисники могли отримати доступ до персональних даних співробітників установи, однак факт витоку інформації поки не підтверджено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Речник Єврокомісії Том Реньє підтвердив, що установу атакували хакери. За його словами, після виявлення кіберзагрози відповідальні служби вжили необхідних заходів для захисту інформаційних систем.

«Атакам піддалися окремі системи, і, згідно з нашою стандартною практикою, ми поінформували про це зацікавлених осіб», – повідомив Реньє.

Водночас повний масштаб наслідків кібератаки залишається невідомим. Один із посадовців Євросоюзу на умовах анонімності розповів, що більшу частину атаки вдалося стримати, проте окремі внутрішні сервіси досі працюють із перебоями.

Через це співробітники Єврокомісії можуть отримувати відповіді на свої запити із затримкою. Крім того, фахівці продовжують перевіряти, чи змогли зловмисники викрасти персональну інформацію працівників.

За словами джерела, саме відсутність остаточних висновків щодо можливого витоку даних ускладнює інформування співробітників про наслідки інциденту.

Однією з найбільш відчутних проблем стало порушення роботи кадрових і фінансових систем Єврокомісії.

На початку тижня вдалося відновити доступ до платформи Sysper, яку використовують для обліку робочого часу, оформлення відпусток та опрацювання інформації про зарплати. Також відновили роботу системи MyPMO, призначеної для компенсації медичних витрат співробітників.

Однак згодом платформа Sysper знову тимчасово припинила працювати. Це створило додаткові труднощі для працівників, які користуються внутрішніми кадровими сервісами.

Кібератака вплинула й на інші підрозділи Єврокомісії. Зокрема, у вівторок, 17 листопада, технічні перебої зачепили перекладацькі служби установи. Один із посадовців, який зіткнувся з проблемами в роботі, зізнався журналістам, що через збої «багато лаявся».

Як свідчить внутрішнє листування, ще на початку листопада керівництво Єврокомісії терміново скликало Раду корпоративного управління – найвищий внутрішній орган, який відповідає за реагування на кризові ситуації.

Під час засідання обговорювали кіберзагрози та необхідні заходи для захисту інформаційної інфраструктури. Після цього Департамент цифрових послуг розпорядився посилити перевірки безпеки.

Крім того, комісарка ЄС із питань технологій Хенна Вірккунен у середу поінформувала Колегію комісарів про невідкладні заходи реагування на кібератаку.

Наразі Єврокомісія продовжує відновлювати стабільну роботу внутрішніх систем та встановлювати можливі наслідки інциденту. Інформації про те, хто саме стоїть за атакою, поки не оприлюднено.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Європейський Союз запровадив санкції проти представників російської розвідувальної мережі, причетної до кібератак проти європейських та українських установ. За даними Брюсселя, за діяльністю хакерського угруповання Turla стояв підрозділ ФСБ Росії. Водночас причетність цієї мережі до нинішньої атаки на Єврокомісію не встановлена.