Стефанішина назвала головні пастки на шляху України до ЄС

Стефанішина: Всю політичну роботу ми вже зробили, далі треба зробити методичну

Колишній посол України у США Ольга Стефанішина назвала дві головні пастки, які можуть завадити Україні на шляху до членства в Європейському Союзі. Про це вона зауважила в інтерв’ю «Главкому».

Стефанішина зазначила, що законодавчі ініціативи в межах Ukraine Facility та зобов’язань перед МВФ часто розглядаються передусім як умова для отримання фінансування, а не як інструмент реальних змін. «Ніхто з тих, кого стосуватимуться ці закони, фактично не є лідером з їхнього просування. Відповідно не буде і величезного ентузіазму з їх імплементації. Вона відбуватиметься у такий самий спосіб, як і їхнє ухвалення», – пояснила вона.

Оцінюючи перспективи ухвалення євроінтеграційного пакета парламентом, Стефанішина зазначила, що Україна лише розпочинає цей процес і на її шляху є низка потенційних перешкод. «Пастка перша: будь-який активний проєвропейський порядок денний та перехід на європейське регулювання активізують протекціоністські кола – частину депутатів і бізнес, які хочуть захистити своє. І чим активніше ти, як переговорник, просуваєш певні позиції, тим активніше проти тебе виступають ці кола», – наголосила вона.

«Пастка друга: неспроможність державного апарату продукувати якісне законодавство породжує дискусію, що «європейці погані», «директиви погані», «регламенти не перекладаються на українську мову» тощо», – додала Стефанішина.

Колишній посол наголосила, що для просування євроінтеграційного процесу необхідно зберегти систему взаємодії між бізнесом, громадянським суспільством, депутатами та урядом. За її словами, це є запорукою подальшого руху переговорного процесу, який охоплює понад 30 тематичних блоків. Вона також застерегла від розчарування в євроінтеграції через труднощі на цьому шляху, нагадавши, що право України на переговори про вступ до ЄС було виборене ціною життів людей під час Революції гідності та повномасштабної війни.

«Всю політичну роботу ми вже зробили, далі треба зробити методичну. У парламенті зараз є велика кількість спроможних, професійних людей. Нинішній уряд якісно інший, ніж попередній. Прем’єр заявляє, що розділить цю відповідальність, і це – важливо, щоб відновити позитивну динаміку», – підсумувала колишній посол.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно відкрив для України ще два переговорні кластери в межах процесу вступу до ЄС. Відповідне рішення ухвалили у вівторок, 13 жовтня, під час засідання міжурядової конференції Україна – ЄС у Люксембурзі.

До слова, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до законодавства про освіту, які були необхідні для отримання згоди Угорщини на відкриття другого та третього переговорних кластерів. Йдеться про положення, пов'язані з навчанням мовами національних меншин.