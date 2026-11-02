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Застосунок «Повітряна тривога» відновив сповіщення після кібератаки

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Застосунок «Повітряна тривога» відновив сповіщення після кібератаки
Поки робота всіх функцій застосунку не відновлена, українцям радять користуватися альтернативними каналами оповіщення
фото: застосунок «Повітряна тривога»

Розробники повернули два рівні попередження, але відображення повітряних цілей поки не працює

Застосунок «Повітряна тривога» поступово повертається до штатної роботи після кібератаки. Користувачам знову надходять push-сповіщення, а на карті відображаються жовтий і червоний рівні небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний Telegram-канал «Повітряна тривога».

Команда розробників повідомила, що наразі відновила основні функції оповіщення. На карті доступні два рівні небезпеки:

  • Жовтий – загроза застосування безпілотників.
  • Червоний – масована дронова або ракетна загроза.

Водночас відображення повітряних цілей на карті тимчасово призупинене. Розробники працюють над додатковими заходами кіберзахисту, щоб запобігти повторенню подібних інцидентів.

«Команда реалізує додаткові активності для захисту застосунку, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому», – повідомили розробники.

Також команда наголосила, що сервіс не зберігає і не використовує персональні дані користувачів. За запевненням розробників, загрози для особистої інформації немає.

Застосунок «Повітряна тривога» відновив сповіщення після кібератаки фото 1

Що сталося з «Повітряною тривогою»

Увечері 1 листопада користувачі застосунку почали отримувати незвичні повідомлення. Зокрема, у Києві та інших містах з'явилися попередження про радіаційну небезпеку, хімічну загрозу та вуличні бої. Також надходили повідомлення російською мовою про нібито підготовку ядерної тривоги по всій Україні.

Після цього команда розробників повідомила про несанкціоноване втручання в роботу сервісу. Щоб припинити поширення некоректних повідомлень, фахівці відключили push-сповіщення та тимчасово призупинили роботу застосунку. Користувачів закликали не переходити за посиланнями з підозрілих повідомлень.

Повітряні сили ЗСУ також попередили про ймовірний ворожий вплив на застосунок та наголосили, що жодної радіаційної загрози немає. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко закликав дочекатися офіційних повідомлень щодо обставин інциденту.

Де перевіряти інформацію про повітряну небезпеку

Поки робота всіх функцій застосунку не відновлена, українцям радять користуватися альтернативними каналами оповіщення.

Міністерство цифрової трансформації рекомендує:

  • стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ в Telegram, Viber та WhatsApp;
  • користуватися екстреними сповіщеннями на смартфонах;
  • звертати увагу на сигнали повітряної тривоги та повідомлення місцевої влади.

У відомстві наголошують, що сирени та інші системи оповіщення продовжують працювати. Якщо оголошено повітряну тривогу, необхідно прямувати до укриття та залишатися там до офіційного відбою.

Нагадаємо, 17 жовтня в застосунку «Повітряна тривога» запрацювала карта орієнтовного руху російських ракет та ударних безпілотників. Оновлення розробили за участю Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Повітряних сил та українських IT-компаній. Карта показувала приблизний напрямок руху повітряних цілей, а не їхнє точне місцеперебування.

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Теги: укриття Telegram хакер тривога застосунок

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