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Тихановська закликала ЄС включити Білорусь у переговори про мир в Україні

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тихановська закликала ЄС включити Білорусь у переговори про мир в Україні
Світлана Тихановська та Володимир Зеленський під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти в Дубліні
фото: Світлана Тихановська / Telegram

Україна посилює співпрацю з білоруською опозицією

Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала Європейський союз включити білоруське питання до переговорів про завершення війни в Україні. Вона застерегла, що збереження влади Олександра Лукашенка становитиме загрозу для сусідніх держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico Europe.

Білорусь має бути частиною переговорів про мир

В інтерв'ю подкасту Brussels Playbook Week Ender Тихановська наголосила, що Європа не повинна залишати Білорусь поза обговоренням майбутнього України та безпекової архітектури регіону.

«Для нас політично важливо, щоб Європейський союз не оминув Білорусь під час мирних переговорів щодо України та обговорення майбутньої безпекової архітектури нашого регіону», – заявила політикиня.

Окремо Тихановська звернула увагу на українсько-білоруський кордон. За її словами, покладатися на Лукашенка в питаннях його безпеки не можна. У лютому 2022 року Росія використала білоруську територію для наступу на Київ. Крім того, Москва продовжує військову співпрацю з Мінськом, а режим Лукашенка надає підтримку російській агресії.

«Режим Лукашенка й надалі становитиме загрозу для наших сусідів, якщо він політично втримається», – попередила Тихановська.

Політикиня також розкритикувала європейських лідерів за надто поблажливе ставлення до білоруської влади до президентських виборів 2020 року. На її думку, західні держави тривалий час заплющували очі на репресії в Білорусі та продовжували співпрацювати з Лукашенком.

Водночас Тихановська не стала покладати відповідальність за початок повномасштабної війни проти України на колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель. Вона пояснила, що впевненість Росії у можливості нової агресії посилювалася через політику умиротворення, яку проводили не лише Німеччина, а й інші європейські країни.

Тихановська зустрілася із Зеленським у Дубліні

Український напрямок став однією з головних тем дипломатичної роботи Тихановської під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні 12 листопада. Лідерка білоруських демократичних сил повідомила про зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, сторони обговорили роль режиму Лукашенка у російській агресії, підтримку України та необхідність не допустити втягування білоруської армії у війну.

Тихановська наголосила, що майбутнє України та Білорусі нерозривно пов'язане. Вона виступила за виведення російських військ із білоруської території та відновлення справжнього суверенітету країни.

«Ми не повинні допустити, щоб Білорусь залишилася під контролем Росії або стала втішним призом для Путіна», – заявила політикиня.

Також під час переговорів порушили питання підтримки білорусів, які перебувають в Україні, зокрема проблеми їхніх документів та правового статусу. Тихановська наголосила, що мир має бути досягнутий на умовах України та передбачати надійні гарантії безпеки, які не дозволять Росії повторити напад.

Сибіга назвав незалежну Білорусь важливою для безпеки регіону

Україна послідовно розвиває контакти з білоруськими демократичними силами. 13 жовтня 2026 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся з Тихановською та її командою під час Варшавського безпекового форуму.

Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що майбутнє Білорусі має визначати її народ, а не Москва.

«Незалежна та демократична Білорусь є важливою опорою безпеки в нашому регіоні. Її майбутнє має визначати білоруський народ, а не Москва», – заявив Сибіга.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекові виклики, санкції, відповідальність режиму Лукашенка за співучасть у російській агресії та подальшу співпрацю України з білоруськими демократичними силами. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Раніше Україна та представники білоруської опозиції домовилися створити спільну координаційну робочу групу. Вона має працювати над посиленням санкційного тиску на режим Лукашенка, протидією його співпраці з Росією та підтримкою білоруських добровольців, які воюють на боці України.

У Києві також відкрили Місію демократичних сил Білорусі, яка стала майданчиком для постійної взаємодії з українською владою.

Що відомо про Тихановську

Світлана Тихановська стала головною представницею білоруського демократичного руху після президентських виборів 2020 року. Вона балотувалася замість свого чоловіка Сергія Тихановського, якого напередодні голосування ув'язнили.

Після оголошення результатів виборів, переможцем яких назвали Лукашенка, у Білорусі почалися масові протести. Тихановська заявила про фальсифікації та не визнала офіційних результатів. Згодом вона виїхала до Литви.

У Білорусі політикиню заочно засудили до 15 років позбавлення волі за обвинуваченнями у державній зраді та інших злочинах.

Нагадаємо, 26 травня 2026 року Тихановська вперше відвідала Україну з офіційним візитом. У Києві вона зустрілася із Зеленським, який подякував білорусам, що підтримують Україну. Сторони обговорили незалежність Білорусі від Росії та роль білоруських громадян у протидії російській агресії. 

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Теги: Білорусь Світлана Тихановська переговори Україна Європейський Союз

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