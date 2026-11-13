«Це призведе до банкрутства». Зберігач активів РФ пояснив, чому кошти досі заморожені

Європа зберігає €185 млрд російських активів, але їх використання для допомоги Україні загрожує серйозними фінансовими наслідками

Генеральна директорка бельгійського депозитарію Euroclear Валері Урбен попередила про ризик банкрутства установи у разі передачі Україні заморожених російських активів без відповідних фінансових гарантій. За її словами, Європейський Союз досі не знайшов механізму, який дозволив би використати ці кошти без загрози для фінансової стабільності депозитарію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Урбен заявила, що «чудодійного рішення» для використання заморожених російських активів наразі немає. Однією з головних перешкод залишається позиція Бельгії, яка виступає проти запропонованої схеми через юридичні та фінансові ризики.

За словами очільниці Euroclear, передача лише активів без відповідних зобов'язань призведе до банкрутства депозитарію. У такому разі державам Євросоюзу доведеться надавати установі постійні фінансові гарантії, щоб забезпечити її платоспроможність.

Ще в грудні 2025 року Урбен застерігала від використання заморожених російських коштів за складною юридичною схемою. Вона наголошувала, що такий крок створить додаткові ризики для європейської фінансової системи та водночас позбавить Європу важливого інструменту впливу під час майбутніх мирних переговорів із Росією.

Наразі Euroclear зберігає близько €185 млрд заморожених російських активів. Ця сума становить понад 80% балансу депозитарію, що пояснює масштаб можливих фінансових наслідків у разі зміни механізму управління коштами.

Загалом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року країни Європейського Союзу заморозили приблизно €210 млрд активів Центрального банку РФ.

Водночас акціонери Euroclear уже погодилися передавати Європейській комісії доходи, отримані від заморожених російських активів, для фінансування допомоги Україні. Йдеться про майже €8 млрд відсоткових доходів.

Нагадаємо, у вересні Європейська комісія відновила пошук механізму використання близько €210 млрд заморожених російських активів для фінансування України. Одним із запропонованих варіантів стала передача коштів разом із пов'язаними з ними зобов'язаннями до окремої структури ЄС. Така схема мала зменшити юридичні та фінансові ризики для Бельгії, де зберігається більша частина активів.