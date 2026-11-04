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Хакери намагалися знищити запаси донорської плазми у Франції, розігрівши холодильники до 110 градусів

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хакери намагалися знищити запаси донорської плазми у Франції, розігрівши холодильники до 110 градусів
Під загрозою опинилися пакети із замороженою плазмою, призначеною для переливання пацієнтам
фото з відкритих джерел

Кібератака зачепила три об'єкти Французької служби крові, однак завдяки системам сигналізації запаси вдалося врятувати

У Франції хакери атакували холодильне обладнання, яке використовує Французька служба крові (EFS), і дистанційно змінили налаштування температури. Холодильні камери, де зберігалися зразки донорської крові та плазма для переливання, запрограмували на нагрівання до 110 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє французьке видання Le Monde, передає «Главком».

Кібератака сталася зачепила системи охолодження на трьох об'єктах EFS. За даними видання, зловмисники втрутилися в роботу обладнання через програмне забезпечення компанії-підрядника, яка обслуговувала холодильні установки.

Зазвичай у цих камерах підтримували температуру близько мінус 30 градусів. Після втручання хакерів пороги температури та розморожування були змінені на надзвичайно високі значення. Про можливість підвищення температури до 110 градусів раніше повідомило видання Le Canard enchaîné.

Під загрозою опинилися пакети із замороженою плазмою, призначеною для переливання пацієнтам, а також для виробництва лікарських препаратів. Однак системи контролю та сигналізації швидко зафіксували аномалії. Працівники встигли втрутитися, а запаси плазми перемістили до інших приміщень або належним чином убезпечили.

У Французькій службі крові заявили, що жодних втрат препаратів крові не зафіксовано, а медичних наслідків атака не спричинила. Збір і розподіл донорської крові продовжилися у звичайному режимі.

Відповідальність за обслуговування холодильного обладнання лежала на зовнішньому підряднику. Компанія Coolworld повідомила про інцидент кібербезпеки, який зачепив обмежену кількість її установок. За її поясненням, вразливість стосувалася компонента стороннього постачальника.

Наразі французькі фахівці з кібербезпеки та Міністерство охорони здоров'я з'ясовують обставини атаки, спосіб проникнення в системи та кількість обладнання, яке могло постраждати.

Варто нагадати, що холодильники європейських супермаркетів знову стали жертвами кібератаки: у понеділок магазини на великій території континенту – від Швеції до Бельгії – зазнали хакерської атаки, внаслідок якої температура в холодильниках різко підвищилася.

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Теги: хакер Франція кров донор

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