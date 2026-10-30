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За викраденням $6,3 млрд із Binance стоїть один із головних союзників Кремля – CNN

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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За викраденням $6,3 млрд із Binance стоїть один із головних союзників Кремля – CNN
Активи могло викрасти хакерське угруповання з Північної Кореї
фото: kcna.kp

Аналітики пов’язують найбільшу в історії крипторинку кібератаку з елітним хакерським угрупованням Північної Кореї

За масштабною кібератакою на найбільшу у світі криптовалютну біржу Binance, під час якої зловмисники викрали цифрові активи на суму близько $6,3 млрд, стоїть хакерське угруповання з Північної Кореї. Йдеться про TraderTraitor – підрозділ, який пов’язують із владою КНДР. Про це повідомляє CNN із посиланням на звіт аналітичної компанії TRM Labs, пише «Главком».

За даними видання, 29 жовтня зловмисники вивели з гаманців Binance активи на загальну суму близько $6,36 млрд у десяти блокчейн-мережах. Основну частину коштів переказали приблизно за 20 хвилин.

Аналітики заявили про високий ступінь упевненості у причетності TraderTraitor. Висновок ґрунтується на аналізі транзакцій у блокчейнах та інших розвідувальних даних. Дослідники також виявили схожість із методами, які використовували під час попередніх атак, пов’язаних із Північною Кореєю.

Зокрема, перед викраденням коштів зловмисники готували інфраструктуру для атаки, а частину операцій проводили через сервіси, які допомагають приховувати походження криптовалюти.

За попередніми результатами розслідування Binance, зловмисники могли скомпрометувати ноутбук одного з інженерів DevOps. Це дало їм змогу отримати доступ до внутрішньої інфраструктури біржі та ініціювати несанкціоновані транзакції.

Журналісти зазначають, що атакувальники отримали можливість впливати на систему підписання транзакцій гарячих гаманців Binance. Саме через них біржа проводить операції з криптовалютою, підключеною до інтернету.

Компанія повідомила, що не виявила ознак витоку приватних ключів гаманців. Водночас остаточну причину інциденту ще з’ясовують.

Після атаки Binance тимчасово призупинила внесення та виведення коштів на окремих мережах. Біржа заявила, що покриє збитки користувачів власними коштами та резервом екстреного страхування SAFU.

Якщо причетність TraderTraitor підтвердиться, цей інцидент стане найбільшим викраденням криптовалюти в історії. Його масштаб приблизно вчетверо перевищує злам біржі Bybit у лютому 2025 року, коли було викрадено близько $1,5 млрд.

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Теги: Північна Корея криптовалюта хакер

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