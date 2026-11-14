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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Переговори з РФ: п'ять ініціатив, які Україна має запропонувати Європі

glavcom.ua
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Учасники 9-го саміту Європейської політичної спільноти, який відбувся 12–13 листопада 2026 року в Дубліні, Ірландія
фото: Офіс президента

Як Україні вплинути на переговори Європейського Союзу із Росією

Цей тиждень унаочнив те, що було зрозуміло і до цього: Україна є вторинною в переговорах. Основним обʼєктом переговорів є танці навколо зняття санкцій з Росії європейцями.

Що ми маємо зробити зараз?

Раніше я вже неодноразово писав, що головною загрозою для нас є дві речі: ми, на вищому політичному рівні, чомусь не усвідомлюємо, що консенсус 2022 року вичерпано і зараз будуть писатися нові правила комунікації та співпраці ЄС з Росією. І у нас є два варіанти: або ми будемо статистами і все буде зроблено без нас або ж ми візьмемо активну участь в цьому процесі, який розпочинається вже зараз.

Отже, які ініціативи ми можемо запропонувати?

1. Виходячи з того, що для РФ, ідеєю-фікс стала нова Ялта, першим пунктом має бути прописаний принцип того, що ЄС відмовляється від будь-яких посягань на створення порядку в якому сильний має право нищити слабшого за правом сили. Ніяких зон впливу бути не може. Адже кордони НАТО 1997 року - це спроба повернути Варшавський договір, а Україна лише елемент цієї історії.

2. Подобається нам чи ні, але велика частина майбутніх торгів буде вестися навколо торгівлі з РФ. В той же час одна з головних наших цілей - це максимальне обмеження фінансових можливостей РФ. Тому, варто окремо прописувати, що в разі закінчення війни в Україні на умовах, які будуть прийнятними для України та Європи, ЄС виробляє жорсткі обмежувальні правила для всіх російських товарів з відповідним квотуванням. 

Наскільки я розумію нинішню логіку переговорів, США будуть тиснути перш за все на енергоносії і ЄС, знову-таки, як я це розумію, може частково погодитися на цей тиск. В такому випадку, має бути прописане чітке антимонопольне правило, де буде прописано, що Європа не може собі дозволити, щоб російські енергоносії перевищували, до прикладу, 20% від загального споживання ЄС з відповідним квотуванням по країнах.

3. При цьому, ми маємо памʼятати: головна причина по якій Росія потребує зняття санкцій це не лише торгівля, але й необхідність повернення західних технологій. Справа в тому, що Росія, за останні пʼять років все більше стає залежною від китайських технологій і це, в перспективі, може загрожувати не лише технологічній самостійності РФ, але й політичній. І тут мають також бути чітко прописані критерії, обмеження та умови щодо надання технологій.

4. У разі продовження гібридної війни ЄС залишає за собою право переглядати ці умови і вводити нові санкції.

5. Україна має отримати право вступати в ЄС. ЄС юридично визнає Україну в кордонах 1991 року. А Захід не може мати обмежень по постачанню Україні зброї.

Це, безумовно, такий собі умовний драфт нових червоних ліній ЄС. Але повторю: або ми будемо брати участь в їх виробленні або ж їх вироблять без нас.

Цей текст – перш за все заклик до нашого МЗС нарешті включитися в той процес, який вже стартував. Тим більше, що зараз ми маємо добрі стосунки з Ірландією, яка головує в ЄС і Литвою, і яка буде головувати з 1.01.2027 року.

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Джерело
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Теги: Європа Європейський Союз росія переговори війна Україна

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