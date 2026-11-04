«Ядерний удар по Києву». Хакери зламали видання Kyiv Independent і налякали читачів

Хакери розіслали повідомлення про ядерний удар по Києву від імені відомого медіа

Читачі відомого англомовного медіа отримали повідомлення про нібито ядерну атаку на столицю та об'єднання Зеленського з Путіним

Англомовне українське видання Kyiv Independent зазнало кібератаки, внаслідок якої його читачі отримали електронні листи з неправдивим повідомленням про нібито запуск ядерної боєголовки по Києву. Зловмисники скористалися однією із систем медіа, щоб поширити дезінформацію від імені редакції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Остапа Яриша.

У мережі з'явився скриншот електронного листа, який отримали читачі видання. Повідомлення було написане російською мовою та містило твердження про те, що «Зеленський і Путін об’єдналися». Крім того, у листі йшлося про нібито запуск ядерної боєголовки в напрямку української столиці.

фото: соціальні мережі

Інформація, яку поширювали зловмисники, не відповідала дійсності. Водночас використання електронної розсилки відомого медіа могло створити в одержувачів хибне враження, що повідомлення походить із достовірного журналістського джерела.

Головна редакторка Kyiv Independent Ольга Руденко звернулася до читачів із поясненням ситуації. Вона наголосила, що редакція не створювала та не надсилала листів із повідомленнями про ядерний удар. За її словами, причиною інциденту став злам однієї з інформаційних систем видання.

У медіа припускають, що за кібератакою можуть стояти російські хакери. На таку версію, зокрема, вказують російськомовний зміст повідомлення та використання неправдивих тверджень, спрямованих на залякування українців. Водночас редакція наразі не повідомляла про остаточне встановлення осіб, причетних до інциденту.

Як з'ясувалося, зловмисники намагалися використати не лише електронну розсилку. Хакери також прагнули розмістити аналогічні повідомлення безпосередньо на сайті Kyiv Independent. Однак працівникам медіа вдалося оперативно виявити сторонній контент та видалити його.

Наразі редакція працює над усуненням наслідків кібератаки та посиленням захисту власних інформаційних систем. Зокрема, йдеться про заходи, які мають запобігти повторному несанкціонованому доступу та використанню ресурсів видання для поширення неправдивої інформації.

Нагадаємо, увечері 1 листопада в роботі застосунку «Повітряна тривога» виникли масштабні збої. Користувачі отримували неправдиві повідомлення про нібито радіаційну та хімічну загрозу, а також про вуличні бої в Києві. Згодом стало відомо, що застосунок зазнав кібератаки російських хакерів. Водночас інцидент жодним чином не вплинув на роботу Сил оборони України.