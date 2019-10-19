Єврокомісія закликала Британію повідомити про подальші плани щодо Brexit



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Уряд Великобританії має повідомити нам про наступні кроки якомога швидше, заявили у Єврокомісії

Європейська комісія закликала уряд Великої Британії якомога швидше проінформувати про подальші кроки після рішення парламенту відкласти голосування за угоду щодо Brexit.

Про це написала у Twitter прессекретарка Єврокомісії Міна Андреєва.

«Єврокомісія бере до відома сьогоднішнє голосування в Палаті громад щодо так званої поправки Летвін, що означає, що сама угода про вихід сьогодні не була поставлена на голосування. Уряд Великобританії має повідомити нам про наступні кроки якомога швидше», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 19 жовтня Палата громад британського парламенту проголосувала за поправку, яка передбачає, що Brexit буде відстрочений навіть в тому випадку, якщо пізніше законодавці затвердять проєкт угоди про вихід з ЄС.

Британія та Європейський Союз домовилися про «велику» нову угоду щодо Brexit лише цього тижня. Сторони зуміли домовитися щодо ключової перепони і уникнути «жорсткого» кордону між Республікою Ірландія та Північною Ірландією.