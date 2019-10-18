Юнкер заявив, що угода про Brexit захищає права людей в ЄС та Британії



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Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер

«Я щасливий та почуваю полегшення, що ми досягли угоди», - сказав президент Єврокомісії

Угода про вихід Великої Британії з ЄС, яку 17 жовтня було досягнуто в результаті напружених переговорів, дозволяє досягти впорядкованого виходу цієї країни з ЄС та захищає права 4,5 мільйона громадян з обох сторін.

Про це у четвер під час пресконференції за підсумками зустрічі глав держав та урядів ЄС у Брюсселі заявив президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер, повідомляє «Укрінформ».

«Те, що ми погодили сьогодні, є набагато більшим, ніж просто угодою. Це правовий текст, який надає нам визначеність щодо розв'язання проблем, створених Brexit. Текст, який ми погодили, захищає права наших громадян, він захищає мир та стабільність на острові Ірландії, а також права 4,5 мільйона громадян: 3,5 мільйона європейських громадян, що проживають в Великої Британії, та більше мільйона британців, які живуть в Європейському Союзі. Вони можуть продовжувати своє життя, як це було раніше. Ми завжди думали спочатку про людей під час цих переговорів», - сказав Юнкер.

За словами президента Єврокомісії, Угода також захищає тих, хто отримує європейське фінансування в рамках чинних регуляторних правил. Погоджений документ передбачає перехідний період, принаймні, до кінця 2020 року, захищає географічні назви та забезпечує впорядкований вихід Великобританії з ЄС.

Юнкер також зауважив, що погоджена політична декларація визначає майбутні відносини між Євросоюзом та Великою Британією, надає можливість у майбутньому укласти амбітну угоду про вільну торгівлю без тарифів і квот, та з чіткими зобов’язаннями щодо рівня такої взаємодії.

«Я щасливий та почуваю полегшення, що ми досягли угоди. Але я відчуваю печаль від того, що це відбувається», - сказав президент Єврокомісії.

Як відомо, нова угода про Brexit в основному збігається з домовленостями, досягнутими попереднім прем'єрміністром Великої Британії Терезою Мей, основні відмінності полягають у вирішенні проблеми кордону Ірландії та Північної Ірландії.

Нагадаємо, лідери 27 країн-членів ЄС у четвер на саміті в Брюсселі схвалили нову угоду про Brexit, про яку раніше домовилися Лондон та Євросоюз.

Далі угода потребує схвалення у Європейському та британському парламентах. За планом, парламент Британії збереться на засідання в суботу, щоб розглянути ратифікацію угоди.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія рекомендує Єврораді підтримати угоду щодо Brexit.

Як вже відомо, Велика Британія і ЄС досягли угоди щодо Brexit.