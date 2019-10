У Лондоні відбувається масова демонстрація противників Brexit

Марш почався на Парк-лейн і закінчився на Парламентській площі

У Лондоні проходить демонстрація противників Brexit, що вимагають винести питання про вихід країни з ЄС на повторний референдум.

Про це повідомляє ВВС.

«Протестувальники радісно вітали підтримку поправки Летвіна депутатами Палати громад», – йдеться в повідомленні.

Тисячі противників Brexit з усіх куточків Великобританії зібралися сьогодні на марш «Народне голосування», який почався на Парк-лейн і закінчився на Парламентській площі.

Cheering from 1 million people on the streets of London as the Letwin amendment passes. It’s time for a #PeoplesVote! #peoplesmarch #VoteTheDealDown pic.twitter.com/m1SRJzQ1j3