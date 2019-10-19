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    У світі

    У Лондоні відбувається масова демонстрація противників Brexit

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    У Лондоні відбувається масова демонстрація противників Brexit

    Марш почався на Парк-лейн і закінчився на Парламентській площі

    У Лондоні проходить демонстрація противників Brexit, що вимагають винести питання про вихід країни з ЄС на повторний референдум.

    Про це повідомляє ВВС.

    «Протестувальники радісно вітали підтримку поправки Летвіна депутатами Палати громад», – йдеться в повідомленні.

    Тисячі противників Brexit з усіх куточків Великобританії зібралися сьогодні на марш «Народне голосування», який почався на Парк-лейн і закінчився на Парламентській площі.

    Демонстранти виступають за проведення нового загального референдуму щодо виходу країни з ЄС.

    Як повідомлялося, парламент Великої Британії зібрався в суботу, 19 жовтня, для вирішення подальшої долі угоди про вихід країни з Європейського Союзу. В ході обговорення нової угоди по Brexit Палата громад прийняла поправку, внесену виключеним з Консервативної партії депутатом Олівером Летвіном, що передбачає нову відстрочку Brexit. Таким чином було вирішено, що уряд не може виносити угоду з ЄС на голосування, поки не будуть прийняті всі закони, необхідні для оформлення упорядкованого виходу з ЄС в намічений термін 31 жовтня.

    ЄС референдум Brexit протест Велика Британія
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