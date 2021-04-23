Болгарія відкриває кордони для іноземних туристів

Кордони відкриваються у зв’язку з початком туристичного сезону

Болгарія до кінця осені пускатиме українців лише з негативним тестом на коронавірус. Кордони для них відкриються з 1 травня. Про це заявив в. о. міністра охорони здоров’я Болгарії Костадін Ангелов, пише Radio Bulgaria.

Костадін Ангелов зазначив, що кордони відкриваються у зв’язку з початком туристичного сезону.

Для в’їзду потрібно буде виконати певну вимогу. Турист має предʼявити негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, сертифікат про вакцинацію або довідку про наявність антитіл до цієї хвороби.

У вересні 2020 року Міністерство охорони здоровʼя Болгарії дозволило українцям вʼїжджати до країни без тесту.

Список країн, куди дозволено в’їжджати туристам з України, поповнив Кіпр. З 1 квітня українці можуть прилетіти на острів для відпочинку, дотримавшись кількох умов, але без необхідності проходити карантин.

До слова, в Ізраїлі в середу, 7 квітня, почали діяти оновлені правила щодо в’їзду з країн з підвищеним ризиком зараження Covid-19, зокрема з України.

Греція планує відкритися для туристів з 14 травня 2021 року, водночас у країні дотримуватимуться всіх правил боротьби з коронавірусом.

До слова, влада Мальти платитиме туристам до 200 євро. Міністр туризму Мальти Клейтон Бартоло заявив, що країна буде виплачувати іноземним туристам до 200 євро, якщо вони пробудуть на острові щонайменше три дні. Він додав, що більшість обмежень, запроваджених через Covid-19, будуть скасовані до 1 червня і туристи, які бронюють відпустку через місцеві готелі, отримають кошти.

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