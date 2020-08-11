Євросоюз вирішив переглянути свої стосунки з Білоруссю через насильство під час протестів



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У Білорусі минулої ночі на території всієї країни затримали понад дві тисячі людей

ЄС готує заяву, яка має врахувати всі аспекти ситуації в Білорусі після виборів і подій, які їх супроводжували - представник Єврокомісії

Європейський Союз перебуває в процесі перегляду своїх відносин з Білоруссю у зв’язку з останніми подіями у цій країні. Про це заявив представник Єврокомісії Петер Стано на брифінгу у Брюсселі.

«Білорусь і білоруський народ є партнерами ЄС, і ми хочемо розвивати це партнерство. Саме тому важливо мати вибори як процес демократичного відбору найбільш прийнятного лідера, який має представляти країну у контактах з ЄС», - сказав він, відповідаючи на запитання, чи визнає Єврокомісія Лукашенка переможцем виборів.

«Однак ціле коло питань, які стосуються відносин між ЄС і Білоруссю, зараз на стадії перегляду через трагічні події, пов'язані з президентськими виборами, і зараз держави-члени оцінюють ситуацію», - заявив представник Єврокомісії.

За його словами, високий представник ЄС Жозеп Боррель і держави-члени працюють над спільною заявою, яка має врахувати всі аспекти ситуації в Білорусі після виборів і подій, які їх супроводжували.

«Народ Білорусі заслуговує, щоб його права дотримувалися, а до його вибору дослухалися», - наголосив Стано.

Як повідомлялося, у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що минулої ночі, з 10 на 11 серпня, на всій території країни було затримано понад дві тисячі осіб.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».