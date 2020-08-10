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    У світі

    ЦВК Білорусі оголосило попередні дані голосування на виборах президента

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    <span>У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей</span> - ЦВК Білорусі оголосило попередні дані голосування на виборах президента
    У Білорусі 9 серпня відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей

    Понад 80% білорусів проголосували за чинного президента Олександра Лукашенка, друге місце посіла Світлана Тихановська з результатом 9,9% голосів - ЦВК

    У Білорусі Центральна виборча комісія повідомила, що за попередніми даними за чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка проголосували 80,23% виборців. Про це повідомляє телеграм-канал Белта.

    Зазначається, що за:

    • Світлану Тихановську проголосували 9,9%,
    • Анну Канопацьку - 1,68%,
    • Андрія Дмитрієва - 1,04%,
    • Сергія Черечня - 1,13%, проти всіх - 6,02%.

    Нагадаємо, скандальний український політик Олег Ляшко поспішив привітав Лукашенка.

    Як повідомлялося, у неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулися президентські вибори. Кандидатами на вищий державний пост були п'ятеро людей - дружина опозиційного блогера Сергія Тихановського Світлана, ексдепутат Ганна Канопацька, лідер кампанії «Говори правду» Андрій Дмитрієв, голова партії «Білоруська соціал-демократична Грамада» Сергій Черечень і діючий президент Олександр Лукашенко, який беззмінно керує країною з 1994 року.

    Вночі, 9 серпня, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. 

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    У неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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