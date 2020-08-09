«Я перемогла у Мінську»: Тихановська пообіцяла захищати вибір білорусів



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Світлана Тихановська збирається всіма законними методами захищати вибір білорусів

Тихановська заявила, що не буде давати владі привід для провокацій

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». Про це вона сказала на спеціальній пресконференції, повідомляє телеканал «Настоящее время».

Також Тихановська заявила, що не буде давати владі привід для провокацій.

На запитання, чи буде вона брати участь в акціях протесту і чи буде виходити на вулицю, кандидатка в президенти відповіла, що якщо вона це зробить, то підуть затримання.

У той же час вона сказала, що збирається всіма законними методами захищати вибір білорусів.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента.

Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

До слова, у неділю ввечері силовики перекривають центр Мінськ

За даними Центрвиборчкому, за чотири дні дострокового голосування на президентських виборах у Білорусі проголосували 41,7% виборців.