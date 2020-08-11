МВС Білорусі повідомило, скільки людей затримали минулої ночі



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За офіційною інформацією, найбільшими були акції протесту у Мінську, Бресті, Могилеві та Новополоцьку

Всього в країні затримано понад дві тисячі осіб

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що минулої ночі, з 10 на 11 серпня, на всій території країни було затримано понад дві тисячі осіб. Про це повідомляє видання TUT.BY.

«Всього в країні затримано понад дві тисячі осіб, у тому числі за участь у несанкціонованих масових заходах», - заявили у відомстві.

За офіційною інформацією, найбільшими були акції протесту у Мінську, Бресті, Могилеві та Новополоцьку.

МВС повідомляє, що під час сутичок постраждав 21 силовик, п’ятеро госпіталізовані.

Нагадаємо, у ніч на вівторок у Білорусі продовжилися протести. У Мінську силовики влаштували розгін демонстрантів, які зібралися в кількох районах столиці. В результаті протистояння один демонстрант загинув.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 серпня, у Білорусі робітники ще одного заводу оголосили страйк проти фальсифікацій на виборах президента.

Також 10 серпня у Білорусі металургійний завод оголосив страйк через результати виборів.

Раніше Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

Як раніше повідомляв «Главком», 9 серпня увечері після голосування по всій країні спалахнули акції протесту, які розганяли за допомогою світлошумових гранат, сльозогінного газу і водометів. Затримано три тисячі чоловік, кілька десятків постраждали. Правозахисники повідомляли про одного загиблого.

ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Зазначимо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».