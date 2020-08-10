Нічні протести у Білорусі: протистояння ОМОНу та активістів у фото та відео



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Зачистка головних площ білоруських міст тривала майже до світанку Фото: Наша Ніва

Усі деталі нічних протестів у Білорусі

Майже усю ніч у дев'яти великих містах Білорусі проходили велелюдні акції протесту.

Люди почали виходити на вулиці після оголошення даних екзитполу, згідно якого Олександр Лукашенко переміг на виборах глави держави.

Зазначимо, що екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Світлані Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

У ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців начебто склала 84,5%.

Після оголошення цих даних на протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей.

Активісти почали зводили барикади та активно вступати у сутички з силовиками, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

У різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. Протестувальники натомість пішли у наступ.

А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Вочевидь, водій хотів налякати протестувальників і рухався з великою швидкістю. Один з мітингувальників стрибнув на бампер машини і його ледь не роздавило. Також відомо про другого постраждалого, у нього відкритий перелом, його також забрали лікарі.

Достовірної інформації про стан постраждалих наразі немає.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

Щоправда, «зачистка» головних площ білоруських міст тривала майже до світанку.

ОМОН та внутрішні війська із застосування сили затримували як учасників акцій протесту, так і звичайних перехожих.

За попередніми даними, силовики затримали близько 150 протестувальників.

Попри це, білоруси у соцмережах активно обговорюють плани на понеділок, обіцяючи продовження акцій протесту.

Варто зазначити, що чинний президент білорусі Олександр Лукашенко досі не відреагував на заворушення у країні. Також невідомо, де саме він перебуває.

Натомість президенти Польщі і Литви засудили силовий розгін протестів у Білорусі.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська. Борт попрямував до Туреччини.