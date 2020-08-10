Стало відомо, коли ЦВК Білорусі планує оголосити результати виборів



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ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів 14 серпня

ЦВК Білорусі повідомляє, що Олександр Лукашенко переміг увсіх районах країни, які вже відзвітували про результати голосування

Центральна виборча комісія Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

Про це заявила голова ЦВК Лідія Єрмошина в ефірі телеканалу «Білорусь-1».

«Я сподіваюся, що завтра (10 серпня, – ред.) ми оголосимо попередні підсумки… У п'ятницю (14 серпня), я сподіваюся, ми підведемо підсумки виборів», – заявила Єрмошина.

Також ЦВК Білорусі повідомляє, що Олександр Лукашенко переміг увсіх районах країни, які вже відзвітували про результати голосування.

Противники чинного глави держави мають інші дані.

Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.