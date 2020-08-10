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    У світі

    МВС Білорусі проводить екстрене засідання у зв'язку з протестами

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    Акції почалися&nbsp;після того, як стало відомо, що за попередніми результатами вибори виграв діючий президент Олександр Лукашенко - МВС Білорусі проводить екстрене засідання у зв'язку з протестами
    Акції почалися після того, як стало відомо, що за попередніми результатами вибори виграв діючий президент Олександр Лукашенко
    Фото: Tut.by

    На протест у Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі

    Міністерство внутрішніх справ Білорусі проводить екстрене засідання оперативного штабу в зв'язку з протестами.

    Про це повідомляє Nexta Live.

    Акції почалися після того, як стало відомо, що за попередніми результатами вибори виграв діючий президент Олександр Лукашенко.

    Раніше силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. В ту сторону попрямувала колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати. 

    На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.

    Як відомо, активісти у Мінську зводять барикади, у відповідь ОМОН застосовує гумові кулі та водомети.

    Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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