МВС Білорусі проводить екстрене засідання у зв'язку з протестами
На протест у Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі
Міністерство внутрішніх справ Білорусі проводить екстрене засідання оперативного штабу в зв'язку з протестами.
Про це повідомляє Nexta Live.
Акції почалися після того, як стало відомо, що за попередніми результатами вибори виграв діючий президент Олександр Лукашенко.
Раніше силовики в Мінську почали штурм барикад, які збудували на проспекті мітингувальники. В ту сторону попрямувала колона спецтехніки, включили водомети, використовуються світлошумові гранати.
На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбуваються і в інших містах Білорусі.
Як відомо, активісти у Мінську зводять барикади, у відповідь ОМОН застосовує гумові кулі та водомети.
Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.
Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.
Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.
Як відомо, ЦВК Білорусі оголосила перші результати виборів президента. Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала майже 80%.
За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.