Чому Путіна треба зупинити саме зараз

Що насправді об'єднує Захід

Появу «великої Югославії» всі так боялися в 90-ті роки минулого століття. «Велика Югославія» вже є, а висновок той самий – конфлікт не повинен вийти за межі пострадянського простору, не можна допустити перетворення країн НАТО на сторону конфлікту. І це, мабуть, те, що об'єднує і найдбайливіших прихильників України в альянсі, і тих, хто намагається триматися від війни подалі.

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Думаю, саме це сприйняття навіть великої війни як пострадянського конфлікту є те, що насправді об'єднує Захід.

Тим часом це завжди, впевнений, був конфлікт ціннісного характеру. Це була битва за право держав на суверенітет, територіальну цілісність та можливість самостійно визначати своє майбутнє. І в цьому сенсі право України чи Молдови рішуче нічим не відрізняється від права Німеччини чи Польщі.

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Якщо цивілізований світ не засвоїть цей – можливо найголовніший – урок війни Росії проти України, то рано чи пізно, впевнений, війна пошириться на інші території. Так, я цілком припускаю, що війна безпосередньо не торкнеться країн НАТО. Але Захід може просто виснажити свої ресурси під тягарем постійних конфліктів, припливу нових біженців, економічних та соціальних проблем.

Висновок, гадаю, дуже простий: Путіна треба зупинити, поки ще є можливості для виживання та розвитку цивілізованого світу.