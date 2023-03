Чи втратив Путін контроль над ЗМІ?

Практично весь медіаринок розділений між різними «Вежами Кремля»

Інститут Вивчення Війни (ISW – Institute for the Study of War) вийшов з черговою доповіддю, частину якої встигли передрукувати українські ЗМІ під гучними заявами «Путін втратив контроль над ЗМІ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Цей заголовок став похідною з цитати «Putin has largely ceded the Russian information space over time to a variety of quasi-independent actors». Далі за документом ISW, є кілька тез про боротьбу різних груп в оточенні Путіна, яка в тому числі, виливається в боротьбу за медіа. Зрештою, теза про те, що ЗМІ належать різним групам та неможливість відбудувати сталінську систему повної централізації була озвучена і Марією Захаровою.

Але чи так це? Чи втратив Путін контроль?

Будь ласка, читайте текст після реклами

І ось тут варто звернутися до історії створення та специфіки роботи системи контролю за інформаційним полем Росії.

Путін не втратив контроль над ЗМІ. Практично весь медіаринок розділений між різними «Вежами Кремля». І так було спочатку. Більше того, 2022 рік став роком створення великих груп та монополізації ними інформаційного порядку денного різних типів медіа. Наприклад, умовний «телевізор» контролюють Газпром та Ковальчуки. Інтернет-новини здебільшого в руках технократів – групи Грефа-Кирієнка. І так у кожному з напрямків.

Друга теза про боротьбу «Веж Кремля» між собою. Вона не зупинялася ні на мить. Тільки на початку 2022 і в 2023 р.р. була остаточно знищена «родина Єльцина», втратила вплив група Сечіна, була атака Пригожина та Кадирова на силовиків. Це з великих сутичок. Звичайно, кожна з таких сутичок супроводжується маленькою «медійною війною» всередині РФ. Але цю «війну» обмежено за масштабами – для всіх її учасників Путін «великий і могутній».

При цьому на зовнішньому полі зберігається єдність у просуванні базової тезової конструкції російської пропаганди. Як, втім, і на внутрішньому – конструкція задає рамки, всередині яких можливі бурі, але загальний контур сприйняття процесів зберігається. Тобто аудиторія має і «картинку свободи ЗМІ» та повною мірою перебуває у пропагандистському коконі. Так, є спеціалізація.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наприклад, РБК, «КомерсантЪ» дозволяють собі іноді заміряти рівень протестності аудиторії, можуть поміркувати «про недоліки». КП, Царьград, Регнум тісно співпрацюють із ФАН Пригожина. «Телевізор Ковальчуків» працює на ностальгуючих за СРСР і на тих, хто очікує подачок. «Телевізор Газпрому» на більш успішну частину людей старшого покоління. Технократи керують системами подачі новин (а також пошуку, реклами, черговості видачі) рунета.

А тепер повертаємося до тез про «Путін втратив контроль». Він не втрачав контролю. Він спочатку створював систему, де внутрішні чвари «Веж Кремля» не дозволяють жодній із них накопичити ресурси, щоб мати можливість самостійно перехопити владу. І медійні «війни» тут цілком логічний елемент. І щодо самих груп – конкуренція не розпочалася сьогодні чи вчора – це принцип «розділяй і керуй», який дозволяє Путіну зберігати своє місце, користуючись статусом єдиного «арбітра» між вежами.

Дані доповіді ISW – правильні. А ось висновки абсурдні.