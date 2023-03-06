Експрезидент Чехії зізнався, чому насправді дружив із Путіним

Земан відвернувся від президента країни-агресорки: «Червона лінія пройдена»

Колишній президент Чехії Мілош Земан раніше бачив Росію винятково як джерело дешевих енергоносіїв, але все змінилося після широкомасштабного наступу РФ на Україну. Про це він заявив в інтерв'ю місцевому телебаченню CNN Prima News, повідомляє novosti.rs.

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Земан вважає розумним те, що у минулому він підтримував економічну співпрацю з Росією. Чеський лідер наголосив, що Чехії потрібні були дешеві енергоресурси. «Але я багато разів казав, що інтереси безпеки вище економічних. Тож співпраця закінчилася божевільною помилкою Путіна, якщо хочете, злочином, коли він напав на Україну. Таким чином, червона лінія пройдена», – сказав Земан.

Він додав, що при цьому Китай дистанціюється від Росії та її дій щодо України, тому він не бачить причин для припинення економічного співробітництва з Пекіном, і попередив уряд та новообраного президента Петра Павла, що вони повинні не провокувати Китай протайваньською політикою.

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Нагадаємо, до повномасштабної війни в Україні Земан виступав за зближення з Китаєм та Росією. Він наголошував, що віддає перевагу економічній дипломатії та економічній зовнішній політиці. Проте після 24 лютого чеський лідер почав засуджувати дії РФ.

Зауважимо, Земан був частим гостем російського посольства в Празі, називав Путіна другом, а на святкуванні однієї з річниць закінчення Другої світової війни після російської анексії Криму був єдиним із глав держав чи урядів ЄС, присутніх у Москві, оскільки інші бойкотували святкування. Земан пояснив, що завжди йшов лише для того, щоб віддати шану солдатам Червоної армії, які загинули, визволяючи Чехословаччину у Другій світовій війні.

«Я був на святкуванні Дня Перемоги чи то в російському посольстві тут, чи то в Москві, тому що тут загинуло 150 тисяч радянських, не обов’язково тільки російських солдатів. Я вшанував жертовність тих солдат під час визволення Чехословаччини. Ось і все», – наголосив Земан.

Як відомо, повноваження Земана закінчуються 8 березня. Петр Павел складе присягу й стане президентом Чехії 9 березня 2023 року, замінивши на посаді Мілоша Земана, що перебував на ній два терміни – десять років.

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Раніше повідомлялося, що Земан заявив, що змінив своє ставлення до Путіна.