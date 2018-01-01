Кім Чен Ин не вірить, що США розпочнуть війну проти КНДР

«Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза», заявив Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США ніколи не зможуть розпочати війну проти КНДР після того, як Пхеньян завершив формування своїх ядерних сил. Про це він сказав у новорічному зверненні, повідомляє Reuters. «Ми завершили створення ядерних сил нашої країни», - підкреслив Кім Чен Ин. «Вашингтон ніколи не розпочне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин

«Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза», заявив Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що США ніколи не зможуть розпочати війну проти КНДР після того, як Пхеньян завершив формування своїх ядерних сил.

Про це він сказав у новорічному зверненні, повідомляє Reuters.

«Ми завершили створення ядерних сил нашої країни», - підкреслив Кім Чен Ин.

«Вашингтон ніколи не розпочне війни проти нас, бо всі Сполучені Штати перебувають у межах дії нашої ядерної зброї. Ядерна кнопка лежить на моєму столі. Це реальність, а не погроза», - наголосив він.

До слова, влада Південної Кореї виявила імунітет до сибірки у чергового перебіжчика з КНДР.

Нагадаємо, уряд Японії розглядає можливі наслідки повномасштабної війни на Корейському півострові.

США включили до санкційного списку ще двох представників влади КНДР.