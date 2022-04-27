Канада закупить для України бронеавтомобілі

Техніку виготовить компанія «Roshel»

Канада закупить для України вісім броньованих автомобілів для транспортування особового складу. Про це на своїй сторінці у мережі Тwitter написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

«Канада уклала контракт на закупівлю восьми броньованих автомобілів, виготовлених компанією «Roshel». Їх буде якомога швидше буде передано нашим українським друзям», – заявила Ананд.

Вона додала, що Канада «продовжить надавати Україні різносторонню військову допомогу».

Раніше Канада оголосила, що відправить до України чотири далекобійні гаубиці із власних запасів, а також снаряди до них, в тому числі керовані.

У цьогорічному бюджеті Канади на пряму військову допомогу Україні закладено понад $400 млн.

Як відомо, 23 квітня Канада передала Україні важку артилерію.

Також Британія, США та Канада нададуть Україні важку зброю.

Раніше Канада виділить $1,5 млрд на зброю та допомогу Україні.

Читайте також: