Канада готує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі

«Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати до Канади, але потребують для цього фінансової допомоги. Ми використовуємо відносини з комерційними авіаперевізниками, аби організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів, а також забезпечимо тим українцям, які цього потребують, до двох тижнів проживання у готелі після прильоту», – сказав Трюдо.

Він додав, що Канада також створить програми короткотермінової фінансової підтримки для українських біженців.

«Коли насильство змушує людей покинути свої домівки, важливо упевнитися, що вони забезпечені необхідним, поки обживаються на новому місці», – зазначив прем’єр-міністр.

Окрім цього, Трюдо оголосив про виділення Канадою додаткових 100 млн дол. на гуманітарну допомогу Україні й відправку 345 тис. одиниць товарів, необхідних під час надзвичайних ситуацій, як-от матраців і ковдр.

Нагадаємо, Японія виділила $100 млн для допомоги українським біженцям.

Тим часом на кордоні Мексики та США зібралося 1,7 тис. українських біженців.

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