Канада передала Україні важку артилерію

Канада також надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf

Міноборони Канади передало Україні важку артилерію та гаубиці, які запитував Київ. Про це повідомляє сайт відомства.

Легка 155-мм буксирувана гаубиця M777 легша і менша, але потужніша за будь-яку гармату такого роду. M777 забезпечує непрямий вогонь, здатний точно вражати цілі на відстані до 30 км.

Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf, за запитом України, і цей потенціал також буде поповнено.

Нарешті, Канада також перебуває в процесі завершення контрактів на ряд броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну якнайшвидше, а також контракт на обслуговування та ремонт спеціалізованих камер безпілотників, які Канада вже поставила Україні.

З січня 2022 року Канада виділила понад $118 млн на військову техніку на підтримку України. У бюджеті на 2022 рік Канада також виділила $500 млн додаткової військової допомоги Україні на 2022-23 фінансовий рік.

«Поки українці борються за захист свого суверенітету, свободи та незалежності, Канада залишається відданою продовженню надавати Україні військове обладнання, яке їй необхідно для боротьби та перемоги у цій війні», – заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

Як повідомлялося, Білий дім незабаром оголосить про нову партію військової допомоги Україні.