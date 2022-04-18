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    Канада розгорне в Європі військовий госпіталь для українців

    Команда міністерства міжнародного розвитку Канади шукає способи подальшої гуманітарної підтримки - Канада розгорне в Європі військовий госпіталь для українців
    Команда міністерства міжнародного розвитку Канади шукає способи подальшої гуманітарної підтримки
    фото з відкритих джерел

    Наразі визначається точне місце розташування медичного об’єкта

    Канада найближчим часом планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для надання медичної допомоги українцям. Про це в ефірі телеканалу СВС розповів міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.

    «Ми спілкуємося із Червоним Хрестом стосовно того, що потрібно. Ми були готові розгорнути великий польовий госпіталь. З'ясувалося, що потреби у всьому госпіталі немає, тому розгорнуть його окремі елементи», – розповів він.

    Міністр наголосив, що такі проєкти потребують значної координації між численними партнерами.

    «Питання ж не лише в тому, аби мати необхідне обладнання, важливо забезпечити, щоб були потрібні люди», – уточнив Саджан.

    Він зазначив, що наразі визначається точне місце розташування майбутнього госпіталю, а також додав, що в східній Європі вже працює команда міністерства міжнародного розвитку Канади, яка шукає способи подальшої гуманітарної підтримки.

    «Виконується величезна робота, але й потреби – величезні, з огляду на масові злочини, що чиняться в Україні», – підсумував Харджит Саджан.

    Нагадаємо, Канада готує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі.

    Раніше Канада виділить $1,5 млрд на зброю та допомогу Україні.

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    Теги: росія окупанти міністр Канада війна Україна робота госпіталь окупація #stoprussia
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    Канада розгорне в Європі військовий госпіталь для українців