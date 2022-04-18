Канада розгорне в Європі військовий госпіталь для українців

Наразі визначається точне місце розташування медичного об’єкта

Канада найближчим часом планує розгорнути у Європі військовий госпіталь для надання медичної допомоги українцям. Про це в ефірі телеканалу СВС розповів міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан.

«Ми спілкуємося із Червоним Хрестом стосовно того, що потрібно. Ми були готові розгорнути великий польовий госпіталь. З'ясувалося, що потреби у всьому госпіталі немає, тому розгорнуть його окремі елементи», – розповів він.

Міністр наголосив, що такі проєкти потребують значної координації між численними партнерами.

«Питання ж не лише в тому, аби мати необхідне обладнання, важливо забезпечити, щоб були потрібні люди», – уточнив Саджан.

Він зазначив, що наразі визначається точне місце розташування майбутнього госпіталю, а також додав, що в східній Європі вже працює команда міністерства міжнародного розвитку Канади, яка шукає способи подальшої гуманітарної підтримки.

«Виконується величезна робота, але й потреби – величезні, з огляду на масові злочини, що чиняться в Україні», – підсумував Харджит Саджан.

Нагадаємо, Канада готує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі.

Раніше Канада виділить $1,5 млрд на зброю та допомогу Україні.

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