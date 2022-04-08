Канада виділить $1,5 млрд на зброю та допомогу Україні

Кошти спрямують на фінансування купівлі озброєнь та кредити

Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-2023 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України. Про це на своїй сторінці у Тwitter пише депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

«Він включає додаткові $500 млн у 2022-2023 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до $1 млрд нових позикових ресурсів для України», – йдеться в повідомленні.

Міністерка фінансів Христя Фріланд додає, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.

«Із першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну», – пише вона у Тwitter.

Нагадаємо, Канада введе нові санкції проти соратників Путіна та Лукашенка.

Також Канада обіцяє покарати РФ за смерті мирних українців.

Як відомо, Канада запроваджує безвіз для українців.

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