  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Канада виділить $1,5 млрд на зброю та допомогу Україні

    Уряд країни почав готувати пакет допомоги ще до вторгнення - Канада виділить $1,5 млрд на зброю та допомогу Україні
    Уряд країни почав готувати пакет допомоги ще до вторгнення
    фото з відкритих джерел

    Кошти спрямують на фінансування купівлі озброєнь та кредити

    Уряд Канади вніс у парламент новий бюджет на 2022-2023 роки, в яких передбачена фінансування купівлі зброї та нові кредити для України. Про це на своїй сторінці у Тwitter пише депутат канадського парламенту Іван Бейкер.

    «Він включає додаткові $500 млн у 2022-2023 роках для надання подальшої військової допомоги Україні та до $1 млрд нових позикових ресурсів для України», – йдеться в повідомленні.

    Міністерка фінансів Христя Фріланд додає, що над цією підтримкою уряд Канади почав працювати ще до початку російського вторгнення.

    «Із першого дня, коли ми почали працювати над цим бюджетом, ця програма зростання завжди була в центрі наших турбот. А потім Володимир Путін вторгся в Україну», – пише вона у Тwitter.

    Нагадаємо, Канада введе нові санкції проти соратників Путіна та Лукашенка.

    Також Канада обіцяє покарати РФ за смерті мирних українців.

    Як відомо, Канада запроваджує безвіз для українців.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Канада депутат бюджет війна путін фінансування Україна уряд окупація парламент #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Канада виділить $1,5 млрд на зброю та допомогу Україні