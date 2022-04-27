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    Події в Україні

    Вибухи в Полтаві: «прильотів» не зафіксовано

    Влада каже, була загроза ракетного удару - Вибухи в Полтаві: «прильотів» не зафіксовано
    Влада каже, була загроза ракетного удару
    фото з відкритих джерел

    Ввечері у вівторок мешканці міста чули гучні звуки

    Увечері 26 квітня у Полтаві прогриміли вибухи. Інформацію про це підтвердив міський голова.

    Однак «прильотів», на щастя, не зафіксували.

    Голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін зазначив, що наразі немає інформації про «прильоти», руйнування інфраструктури, постраждалих або збиті ракети.

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    Відбій повітряної тривоги у області оголосили приблизно годину тому.

    Нагадаємо, приблизно о 23 годині 26 квітня стало відомо, що в Полтаві лунають вибухи.

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    Теги: росія Полтава окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Вибухи в Полтаві: «прильотів» не зафіксовано