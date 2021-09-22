Казахстан відмовиться від російського телефонного коду

Повний перехід на +997 дасть можливість Казахстану незалежно розподіляти національний ресурс нумерації

Казахстан зарезервував у Бюро стандартизації електрозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) власний національний міжнародний телефонний код +997. Про це повідомив міністр цифрового розвитку, інновацій та аерокосмічної промисловості республіки Багдат Мусін, повідомила пресслужба відомства.

«Казахстан перейде на власний національний телефонний код. Символічно, що до 30-річчя незалежності міністерство цифрового розвитку зарезервувало за собою новий телефонний код +997 у Міжнародному союзі електрозв'язку. Раніше ми ділили код +7 разом із Росією, тепер, коли ви зателефонуєте з нашої країни за кордон, висвітлюватиметься «Казахстан», – розповів Мусін.

Операторами опрацьовано план переходу на новий міжнародний телефонний код на мережах зв'язку Казахстану.

«Повний перехід на +997 дасть нам можливість незалежно розподіляти національний ресурс нумерації та дасть змогу розширити національну систему за кількістю абонентів і послуг», – підкреслив Мусін.

Питання виходу Казахстану із 7-зони нумерації буде опрацьовано з адміністрацією зв'язку РФ. Після цього Казахстану буде надано код +997.

Очікується, що на новий національний телефонний код Казахстан перейде із січня 2023 року. Спочатку, протягом двох років, новий і старий коди діятимуть паралельно, повний перехід заплановано з 2025 року.

Зазначимо, після виходу зі складу СРСР міжнародний телефонний код +7 було закріплено за РФ і Казахстаном. Його використовують відповідно до угоди від 17 червня 2006 року «Про використання нумерації 7-зони всесвітньої нумерації», підписаної між адміністраціями зв'язку двох країн.

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