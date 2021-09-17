Туреччина готує запуск цифрової ліри

Туреччина почала розробку CBDC ще у 2018 році

Першими партнерами центробанку Туреччини у проєкті стала оборонна корпорація Aselsan

Центральний банк Туреччини запускає пілотний проєкт для тестування та впровадження цифрової турецької ліри. Туреччина створила «Платформу співробітництва у цифровій турецькій лірі» та підписав двосторонні угоди з великими технологічними компаніями для розробки пілота.

Першими партнерами центробанку Туреччини у цьому проєкті стали оборонна корпорація Aselsan, компанія з виробництва комп'ютерного обладнання та створення програмного забезпечення Havelsan і дослідницький центр Tübitak-Bilgem.

Після першого етапу, який включає попереднє тестування стратегічних і критичних технологій, пов'язаних з пілотом, планується розширити платформу з залученням нових учасників.

На першому етапі пілотного проєкту CBRT розробить прототип «Цифрової мережі турецької ліри» та проведе обмежені пілотні випробування з замкнутим ланцюгом із зацікавленими сторонами в сфері технологій.

Центробанк країни також планує провести тестування технології блокчейн і використання розподілених реєстрів у платіжних системах та інтеграцію цифрової валюти в систему миттєвих платежів.

Ґрунтуючись на результатах цих тестів, CBRT представить просунуті етапи пілотного дослідження. Його результати будуть оголошені в 2022 році.

Водночас Центробанк Туреччини ще не ухвалив остаточне рішення щодо випуску цифрової турецької ліри.

Після завершення всіх досліджень буде прийняте рішення про те, чи можуть існуючі технології відповідати економічним, юридичним та фінансовим вимогам цифрової турецької ліри.

Туреччина почала розробку CBDC ще у 2018 році. Наприкінці минулого року голова турецького центробанку оголосив, що регулятор почне пілотні випробування цифрової валюти центрального банку в другій половині 2021 року.

До слова, всередині квітня цього року Туреччина заборонила використовувати криптовалюту як платіжний засіб. Після цього одна з найбільших турецьких криптобірж Thodex припинила свою роботу, а її засновник втік із Туреччини. Інвестори подали тисячі позовів до судів через масштабне шахрайство.