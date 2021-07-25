Казахстан запропонував допомогу в захисті таджиксько-афганського кордону

Глави оборонних відомств двох країн обговорили сценарій можливої ескалації

Міністр оборони Казахстану Нурлан Єрмекбаєв обговорив із своїм таджицьким колегою Шералі Мірзо питання надання Казахстаном допомоги Таджикистану для протистояння наявним ризикам і викликам, які існують на таджицько-афганському кордоні на тлі військових успіхів руху «Талібан». Про це у неділю, 25 липня, повідомила пресслужба Міноборони Казахстану.

«Під час телефонної розмови міністр оборони Республіки Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Єрмекбаєв і міністр оборони Республіки Таджикистан генерал-полковник Шералі Мірзо обговорили ситуацію в районі таджицько-афганського кордону та питання надання Казахстаном допомоги Таджикистану для протистояння наявним ризикам і викликам», – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що після захоплення рухом «Талібан» нових територій на півночі Афганістану, на територію сусіднього Таджикистану перейшло понад 300 солдат афганської армії.

До слова, уряд Естонії схвалив передачу Литві ста кілометрів колючого дроту і трьох безпілотників для протидії нелегальній міграції з Білорусі.

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