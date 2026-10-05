Хто заробляє на «Російському домі» у Берліні? Прокуратура почала розслідування

Попри рішення німецького уряду закрити установу, всередині досі працюють магазин, їдальня та візовий центр, а кінцеві отримувачі прибутків залишаються невідомими

Прокуратура Берліна розпочала розслідування через діяльність закладів у приміщенні «Російського дому науки та культури». Правоохоронці з’ясовують, чи могли орендарі фінансово підтримувати підсанкційне «Росспівробітництво». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Süddeutsche Zeitung.

«Ведуться слідчі дії щодо невстановлених осіб або орендарів приміщень «Російського дому» за фактом порушень Закону про зовнішньоекономічну діяльність», – заявили у прокуратурі.

Розслідування стосується закладів, які продовжують працювати у будівлі, попри рішення німецького уряду закрити «Російський дім». Зокрема, на першому поверсі залишається відкритим книжковий магазин MnogoKnig, а у фоє продовжують працювати їдальня та візовий центр.

Одне з головних питань полягає в тому, хто фактично керує цими закладами та отримує гроші від їхньої діяльності.

«Схоже, ніхто точно не знає, хто керує цими закладами та хто, зрештою, отримує прибуток від їхньої діяльності», – зазначило Süddeutsche Zeitung.

Особливу увагу правоохоронців привертає можливий фінансовий зв’язок із російською державною структурою «Росспівробітництво», до якої належить «Російський дім» у Берліні.

Як повідомляє Süddeutsche Zeitung із посиланням на Міністерство фінансів Німеччини, «Росспівробітництво» з 2022 року перебуває під санкціями Європейського Союзу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Через санкційні обмеження надання коштів цій російській структурі заборонене. Відтак будь-який платіж, від якого фінансову вигоду отримує «Росспівробітництво», є порушенням санкцій ЄС.

Тепер слідству належить встановити, хто є орендарями приміщень «Російського дому», кому надходять кошти від роботи розташованих у будівлі закладів та чи отримує від цих платежів вигоду підсанкційна російська структура.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про закриття «Російського дому» в Берліні після того, як офіційно поклала на Росію відповідальність за спробу атаки на український Ан-124 в аеропорту Лейпциг/Галле. Тоді німецька влада також вирішила закрити генеральне консульство РФ у Бонні та посилити тиск на Москву.