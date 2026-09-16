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Мадяр попередив про суттєве поповнення армії РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Мадяр попередив про суттєве поповнення армії РФ
Російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках
фото: overclockers.ru

За перші 15 днів вересня Сили безпілотних систем підтвердили втрати 6280 окупантів

Росія планує суттєво збільшити поповнення особового складу своєї армії. Про це попередив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, передає «Главком».

«Жовтень-грудень 2026 очікуємо інтенсифікації у зв'язку з наміром противника залучити додаткові 300 тис. одиниць живої сили, що становитиме рівно вдвічі більше попередніх щомісячних поповнень (70 тис./місяць мобілізації+контракти проти 35 тисяч середньомісячних контрактників+призовників протягом січня-серпня 2026)», – йдеться у повідомленні.

Водночас Мадяр наголосив, що за перші 15 днів вересня Сили безпілотних систем підтвердили втрати 6280 російських окупантів – на 25,6% більше, ніж за аналогічний період серпня.

Раніше повідомлялося, що російська влада опрацьовує плани проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Загалом країна-агресорка може мобілізувати 600 тис. осіб – по 300 тис. цього та наступного року. 

До слова, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зауважив, що Росія щомісяця несе більше втрат у війні проти України, ніж залучає до своєї армії. Через це окупанти змушені оголосити мобілізацію.

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Теги: мобілізація росія росіяни війна

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