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Росія ризикує спровокувати відкрите протистояння з НАТО, влаштовуючи провокації у Європі – NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія ризикує спровокувати відкрите протистояння з НАТО, влаштовуючи провокації у Європі – NYT
Активізацію гібридних атак пов'язують із розчаруванням Путіна відсутністю успіхів на полі бою в Україні
фото: Reuters

Можливості Європи щодо реагування на провокації обмежені 

Невдала атака російських безпілотників на аеропорт у Німеччині стала частиною небезпечної схеми ескалації, яка ризикує спровокувати прямий конфлікт між РФ та Альянсом. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

За даними німецьких чиновників, один дрон врізався у припаркований український вантажний літак, а інший зіткнувся з бортом, що злітав, проте обидва апарати не здетонували. Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт підтвердив наявність доказів того, що диверсанти діяли за вказівкою державних установ Росії.

Цей інцидент поповнив серію диверсій по всій Європі, серед яких розслідування щодо диверсій на оборонному підприємстві в Мюнхені, пожежа на заводі з виробництва дронів у Польщі, загрози мінування літаків DHL та підпали складів. Розвідувальна служба Данії (PET) повідомила про активне вербування громадян РФ для нападів на данську оборонку.

Експерти пов'язують активізацію гібридних атак із розчаруванням Володимира Путіна відсутністю значних успіхів на полі бою в Україні, величезними втратами та ударами ЗСУ по російській нафтопереробній інфраструктурі й складах. Путін публічно відкидає звинувачення, однак погрожує Заходу «ударом по зубах».

Зростання кількості атак ставить перед НАТО нові виклики. Поки що російські дії не підпадають під пряме застосування Статті 5 про колективну оборону, однак колишній посол США в НАТО Джуліанна Сміт та ексдиректор Служби зовнішньої розвідки Польщі Пйотр Кравчик попереджають, що розширення диверсій рано чи пізно призведе до жертв і глибокої кризи всередині Альянсу.

У відповідь Німеччина обмежила роботу дипломатичних місій РФ та розглядає законопроект, який вперше у післявоєнній історії дозволить її розвідці проводити активні дзеркальні заходи – кібератаки та саботаж.

На тлі цих подій Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала Європу готуватися до швидшої реалізації заходів безпеки в умовах «нової норми». Додатковою складною обставиною залишається збереження єдності між 32 країнами НАТО через неоднозначні заяви представників адміністрації Дональда Трампа, які уникають прямого засудження дій Кремля.

Варто нагадати, що 1 вересня уряд Німеччини заявив, що вважає Росію відповідальною за спробу атаки безпілотником із вибухівкою на аеропорт Лейпциг/Галле. Німецький уряд після цього оголосив про закриття російського генерального консульства в Бонні та припинення дії угоди щодо «Російського дому» в Берліні. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль також викликав російського посла.

Москва заперечила звинувачення Берліна та назвала їх безпідставними. Російське посольство заявило про «безпрецедентну ескалацію» у двосторонніх відносинах. Представниця МЗС Росії Марія Захарова, коментуючи рішення Німеччини закрити консульство, заявила, що Москва дасть Берліну «гідну відповідь». Вона також стверджувала, що Німеччина нібито не надала переконливих доказів причетності Росії до атаки в Лейпцигу.

Теги: НАТО росія Європа путін

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