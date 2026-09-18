Ростовську область атакували безпілотники

Ростовська область РФ відіграє стратегічну роль для окупантів

Вночі 18 вересня безпілотники атакували Ростовську область. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+ та Supernova+.

У Ростові-на-Дону внаслідок атаки в одному із районів виникло сильне задимлення. Ймовірно, там було ураження.

Ростовська область РФ відіграє стратегічну роль для російських окупаційних військ, слугуючи головним тиловим хабом, командним центром та військово-логістичним серцем агресії проти України.

Саме в Ростові-на-Дону розташований штаб Південного військового округу, з якого здійснюється оперативне управління всім російським угрупованням на фронті. Крім того, регіон має високу концентрацію військових аеродромів («Ростов-Центральний», «Міллерово», «Морозовськ»), де базуються винищувачі Су-30СМ і Су-35, а також бомбардувальники Су-34 і Су-24М, які атакують українські міста керованими авіабомбами та ракетами.

Регіон є критично важливим артерією забезпечення: через залізничні вузли Миллерово, Батайськ і Каменськ-Шахтинський та автошляхи постачаються важке озброєння, боєприпаси та жива сила на Донецький, Луганський і Запорізький напрямки. Паливну підтримку техніки забезпечують бази «Росрезерву» («Кавказ», «Атлас») та Новошахтинський завод нафтопродуктів.

У сфері ВПК ключовим об'єктом є ТАНТК ім. Берієва в Таганрозі, де обслуговуються літаки А-50, поруч із потужностями з розгортання та ремонту БпЛА.

Через таку концентрацію стратегічних об'єктів Ростовська область залишається пріоритетною ціллю для далекобійних ударів українських сил, що регулярного паралізують ворожу логістику.

Як відомо, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.