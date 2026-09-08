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Конкурент SpaceX: німецька ракета вперше вийшла на орбіту

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Конкурент SpaceX: німецька ракета вперше вийшла на орбіту
Компанію підтримують інвестори Porsche, а також Інноваційний фонд НАТО
фото: Isar Aerospace / Facebook

Комерційна директорка компанії: космічна галузь «гостро потребує» нових потужностей для запуску

Німецький виробник ракет Isar Aerospace вперше вивів свою ракету на навколоземну орбіту та успішно розмістив на ній супутники – це сталося лише на другому випробувальному польоті компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC та допис компанії Isar Aerospace.

Запуск ракети Spectrum відбувся у суботу, 5 вересня, з космодрому Andøya на півночі Норвегії. Мюнхенська компанія вивела корисне навантаження на низьку навколоземну орбіту – це стало проривом для європейської комерційної космічної галузі, яка намагається наздогнати американських гравців.

Конкурент SpaceX: німецька ракета вперше вийшла на орбіту фото 1
фото: Isar Aerospace / Facebook

Комерційна директорка Isar Aerospace Стелла Гільєн у понеділок заявила, що після успішного польоту компанія зосереджується на нарощуванні виробництва. За її словами, портфель замовлень Isar Aerospace вже перевищує 10 млрд євро (11,6 млрд дол.), однак яка частка цієї суми припадає на вже підписані контракти, у компанії не уточнили.

«Попит настільки великий. З'явилося багато нових супутникових угруповань і нових проєктів, і вони вже профінансовані», – сказала Гільєн в етері CNBC.

За словами комерційної директорки, тепер головне завдання компанії – індустріалізація виробництва та збільшення частоти запусків. Водночас вона наголосила, що для розвитку галузі Європі бракує стартової інфраструктури.

«Зараз усе про масштабованість, тому індустріалізація – це величезна справа для нас, і ми нарощуємо потужності. Йдеться про те, щоб запускати не одну ракету, а сотні», – додала Гільєн.

Наразі за обсягами Isar Aerospace значно поступається американському конкуренту SpaceX Ілона Маска, однак має амбітні плани розвитку. Компанію підтримують інвестори Porsche, венчурні фонди Lakestar і HV Capital, а також Інноваційний фонд НАТО. У червні Isar Aerospace залучила 270 млн євро в раунді фінансування серії D для масштабування виробництва та розширення глобальної мережі запусків.

Успіх компанії прокоментували й політики. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав запуск початком нової ери. Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що незалежний доступ Європи до космосу «щойно отримав значний поштовх».

Нагадаємо, перший випробувальний політ ракети Spectrum у березні 2025 року завершився невдало: ракета впала та вибухнула за кілька секунд після старту з того ж космодрому в Норвегії.

До слова, Євросоюз також розвиває власну супутникову ініціативу IRIS² як альтернативу Starlink і запрошує Україну до участі в проєкті.

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Теги: космос Європейський Союз Німеччина ракета SpaceX політ Єврокомісар Фрідріх Мерц

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