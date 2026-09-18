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Путін підписав указ про передачу активів Auchan та Nestle російській компанії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Путін підписав указ про передачу активів Auchan та Nestle російській компанії
Путін відібрав російські активи Auchan, Nestle
фото: Getty Images

Навесні 2023 року Володимир Путін підписав указ про тимчасове управління майном, який надав російській владі право вводити зовнішнє управління щодо компаній із іноземною участю

Путін підписав указ про передачу під тимчасове управління російських активів французського ритейлера Auchan та швейцарського виробника харчових продуктів Nestle компанії «Л.Е.В. Менеджмент». Відповідний документ оприлюднено на офіційному порталі нормативно-правової інформації РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

Згідно з указом, під управління цієї ж компанії також перейшли активи FM Logistics, Bati Logistics та ТОВ «Ле Монлід» (колишній Leroy Merlin).

Механізм введення тимчасового управління майном іноземних компаній був запроваджений навесні 2023 року як реакція на «недружні дії» Заходу та вилучення російських активів за кордоном.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року російська влада передала під тимчасове управління десятки підприємств іноземних власників, а також активізувала процес конфіскації активів у місцевих бізнесменів за позовами прокуратури.

Як відомо, у Росії загострилося протистояння між силовиками та чиновниками, які відповідають за розвиток цифрової інфраструктури. 

За даними NYT, конфлікт розгортається між міністерством цифрового розвитку Росії та Другою службою Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка займається політичним переслідуванням. Про внутрішню боротьбу на умовах анонімності розповів російський чиновник, причетний до розбудови цифрової інфраструктури держави, оскільки не має дозволу публічно коментувати роботу державних структур.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 10 вересня провів термінову нараду з урядом, присвячену розширенню використання системи цифрового маркування «Честный знак». Кремль планує використовувати її для «вибілювання економіки» та спроби наповнити бюджет країни з критичним дефіцитом. 

Посилення цифрового контролю відбувається на тлі погіршення стану російських державних фінансів. За перші сім місяців 2026 року дефіцит федерального бюджету Росії зріс до 6,46 трлн рублів, або близько 2,8% ВВП. Це на 40% більше, ніж за аналогічний період минулого року, тоді як офіційний план на весь 2026 рік передбачав, що дефіцит буде майже вдвічі меншим.

Теги: путін росія

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