Після удару по бізнес-центру в Києві загинула журналістка Марія Ївженко

Кілька місяців тому Марія Ївженко звільнилася з «NV. Бізнес» й перейшла до корпоративного сектору

Медійниця писала про оборонні технології й українську IT-сферу

Внаслідок російського удару по бізнес-центру в Києві 25 вересня загинула журналістка Марія Ївженко, яка раніше працювала на «NV. Бізнес». Як інформує «Главком», про це повідомив чоловік Марії, військовослужбовець Данило, та її колишня колега Олександра Некращук.

За словами Данила, Марія загинула внаслідок російського удару по бізнес-центру Compass FM.

Він розповів, що наприкінці минулого року вони взяли кредит на квартиру, а взимку планували дитину. Для цього нещодавно Марії купили машину – вона згоріла внаслідок обстрілу.

Олександра Некращук розказала, що Марія Ївженко писала про оборонні технології й українську IT-сферу. Кілька місяців тому вона звільнилася з «NV. Бізнес» й перейшла до корпоративного сектору.

Нагадаємо, що 25 вересня російський дрон атакував офісну будівлю в Солом’янському районі Києва, внаслідок чого відомо про сімох загиблих людей.