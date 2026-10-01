Зеленський повідомив про ураження російського судна в Чорному морі (відео)

Президент: Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну

Президент України Володимир Зеленський повідомив про ураження російських об'єктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні», – йдеться у повідомленні.

💥Зеленський повідомив про ураження цілі у Чорному морі, а також місця запуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні рф Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні. https://t.co/AZPrrGU0ek — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 1, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Зеленський подякував усім українським захисникам, які працюють над тим, щоб повернути російську війну туди, звідки вона прийшла. Він зазначив, що це тисячі людей в оборонній сфері, які працюють над тим, щоб Україна мала чим відповідати на всі російські удари, а також тисячі воїнів, які щодня знаходять і вражають російські цілі, що працюють на війну.

«Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну», – наголосив президент.

Нагадаємо, російська терористична армія у вересні втратила 46 230 осіб на фронті. Цей місячний показник став абсолютним рекордом за весь 2026 рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії.