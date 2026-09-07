Лавров заявив про готовність Росії до переговорів, але висунув умову

Глава МЗС країни-агресора заявив, що Москва готова до діалогу, якщо він ґрунтуватиметься на її вимогах

Росія готова до переговорів щодо завершення війни проти України, однак Москва не має наміру відмовлятися від власного бачення умов такого врегулювання. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров, пише «Главком».

За словами Лаврова, Росія нібито залишається відкритою до контактів і переговорів, але вони мають відбуватися на основі «рівноправності» та «врахування інтересів Москви». Раніше російська влада неодноразово заявляла, що не готова погоджуватися на умови, які не відповідають її вимогам.

Зокрема, Москва продовжує наполягати на досягненні цілей, які російський диктатор Володимир Путін визначив як умови завершення війни. Україна водночас заявляє, що не погодиться на територіальні поступки. Президент Володимир Зеленський після зустрічей із представниками США наголосив, що Київ не готовий відмовлятися від Донбасу заради мирної угоди.

Лавров також заявив, що Росія нібито не повернеться до відносин із Заходом у тому вигляді, в якому вони існували до лютого 2022 року. За його словами, Москва готова співпрацювати з державами, які погоджуються на «баланс інтересів», але старого формату відносин із західними країнами вже не буде.

На тлі цих заяв Кремль окремо повідомив, що не виключає відновлення тристоронніх переговорів між Росією, Україною та США. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що наразі зарано говорити про конкретні дату та місце таких зустрічей. Москва знову декларує готовність до переговорів, але одночасно наполягає на власних умовах. Це означає, що заяви Лаврова про діалог поки не свідчать про готовність Росії до компромісного завершення війни.

Не зайвим буде нагадати, що Лавров також заявив про початок справжньої війни з Німеччиною. Російський дипломат вирішив публічно відреагувати на звинувачення Берліна на адресу РФ. Як відомо, ФРН вважає саме Москву організаторкою атаки дронів на український літак в аеропорту Лейпцига.

Зазначимо, що 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.