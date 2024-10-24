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Військові кібери здійснили атаку на 13 російських компаній РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Військові кібери здійснили атаку на 13 російських компаній РФ
Військові кібери побажали російському спецназу квітів на могилах
фото: «Стратком ЗСУ»

Особисті дані військових РФ, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури

Українські кіберспеціалісти провели атаку на сервери 13 компаній РФ, які були помічені у сприянні агресії Росії проти України. Про це повідомляє «Стратком ЗСУ»

Зазначається, що у переліку вражених об’єктів – «РосХимЗащита», виробник засобів індивідуального захисту для російських військових, і Фонд «Русь Великая», що промотує «рускій мір». Також повідомлено про злам сайтів організацій, що займаються кредитуванням учасників агресії, таких як «Залог» і «МФК «Джой Мани». 

«Стратком ЗСУ» повідомив, що особисті дані військових РФ, здобуті в ході операції, та інші потенційно цікаві дані передані у відповідні структури.

Нагадаємо, 24 жовтня в Росії відзначають День підрозділів спеціального призначення збройних сил.

На стартових сторінках зламаних сайтів з'явилося зображення начальника генштабу РФ Валерія Герасимова та міністра оборони Андрія Бєлоусова. Картинку супроводжує вірш про російських спецпризначенців: «Генералы ошибки допускают, а эти парни ценою жизни исправляют». Завершується текст побажанням: «Пусть у генералов хоромы растут, а на ваших могилах цветочки растут. Чтоб за спасенье вашей души молились мать, жена и малыши».

Як повідомляється, особисті дані російських військових, отримані під час операції, та інша потенційно цінна інформація були передані відповідним структурам.

«Главком» писав про те, що у вересні українські хактивісти нагадали росіянам про підриви житлових будинків у Рязані, організовані ФСБ 25 років тому.  Зазначається, що метою вибухів, ймовірно, було підвищення рейтингу російського диктатора Володимира Путіна та виправдання Другої чеченської війни.

Теги: окупанти росія кібербезпека кібератака

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