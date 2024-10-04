У Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ: деталі від ГУР (відео)

У ГУР зауважили, що підпалів всередині Росії стає більше

«Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки», – ГУР

3 жовтня у російському місті Новосибірськ згоріло обласне управління Федеральної служби безпеки (ФСБ). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На відео видно, як невідомі закинули легкозаймисту суміш у вибите вікно контори та підпалили.

«Схожих подій всередині держави-агресора стає більше, оскільки зростає кількість людей, готових на відчайдушні кроки, спрямовані проти злочинного режиму в кремлі. Боротьба триває!», – йдеться у повідомленні.

Раніше, підпільники поблизу заводу автотракторних запчастин у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль ВАЗ 2110. У салоні перебували троє військовослужбовців російської окупаційної армії.

Також на Курщині представники підпілля порушили роботу залізничної гілки, яку росіяни використовують для постачання військової техніки та боєприпасів. За даними партизанів, ця залізнична лінія має для ворога стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання військ на фронті.

Також на обох в’їздах до міста Євпаторія на території тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни почали споруджувати фортифікаційні споруди. Про це повідомили партизани руху «АТЕШ» та показали знімки споруд окупантів.